Росію можуть зруйнувати місцеві барони
Дуже важливий процес відбувається в Росії. Я про це не писав публічно, але вже пару місяців розповідаю на закритих зустрічах, з моменту, як процес набрав обертів
Ідеться про зачистку регіональних еліт — тих, хто потенційно міг би стати найбільшою загрозою Путіну.
Саме ці люди (на внутрішньому жаргоні ми називаємо їх "кравчуки", щоб протиставити лідерам національно-визвольних та регіоналістських рухів - "чорноволам") мали б зіграти ключову роль у подальших процесах.
Ці люди сидять на своїх місцях міцно, мають гроші, вплив на силовиків, клани, патрональні кола, корупційні схеми, непогану освіту, управлінський досвід, розуміння економіки, нерухомість у гарних місцях Європи та дітей, що там навчаються. Вони не мають лише двох речей: картинки майбутнього (натомість її мають "чорноволи"), а тепер ще й не мають безпеки. Безпека є базова річ, без неї всі надбання множаться на нуль, включаючи "нажитое непосильным трудом имущество".
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І тепер ці люди починають отримувати два важливих сигнали.
Перший — з Кремля: ви лояльні, але ви недостатньо лояльні, і ми будемо вас трохи "зачищати". Ви будете втрачати посади, а можливо, також майно, свободу і, не виключено, життя. А на ваше місце прийдуть "герої СВО".
Другий сигнал — з вулиці: цар хороший, бояри погані, а бояри це ви, і ви в усьому винні.
Такий місцевий "кравчук", ще вчора потужний барон, який був упевнений, що присяга вірності царю захистить його від опричників та натовпу, тепер сидить і міркує: хто перший прийде — ці застрелять чи ті повісять?
Якби Захід був готовий до російської поразки, а Україна мала стратегічне бачення перемоги, це був би хороший момент.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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