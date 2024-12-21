Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін

Про це інформує Yle.

Він підкреслив, що відкриття кордону або окремих прикордонних постів відбудеться лише після досягнення відповідної угоди з Москвою.

Орпо зазначив, що на практиці це означатиме, що Фінляндія не дозволятиме мігрантам перетинати кордон без необхідних проїзних документів.

За його словами, існує припущення, що Росія може свідомо спрямувати потоки мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.