Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін

Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін

Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
13:32
Світ Фінляндія, кордон

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією залишатиметься закритим на невизначений термін

Зміст

Про це інформує Yle.

Він підкреслив, що відкриття кордону або окремих прикордонних постів відбудеться лише після досягнення відповідної угоди з Москвою.

Орпо зазначив, що на практиці це означатиме, що Фінляндія не дозволятиме мігрантам перетинати кордон без необхідних проїзних документів. 

За його словами, існує припущення, що Росія може свідомо спрямувати потоки мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.

  • 11 грудня стало відомо, що Європейський Союз виділить €170 млн фінансової підтримки шістьом країнам, які межують з Росією та Білоруссю. Гроші передбачаються на зусилля із захисту кордонів.
Теги:
Новини
Росія
політика
Фінляндія
втручання Росії
Читайте також:
В Ужгороді пройде благодійна передріздвяна виставка-ярмарок меду та вина
Автор Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк. У МЗС України відреагували
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудуться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:23
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
14:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
12:32
Володимир Зеленський
Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:13
транзит газу, газ
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
12:03
OPINION
Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою
11:34
Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
11:32
ДТП на Вінниччині 21 грудня
На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
11:20
Роберт Фіцо
Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич
11:14
Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні: є руйнування
10:47
Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, - ISW
10:46
На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку
10:05
OPINION
Без ідеології ми не матимемо якісного війська
09:36
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки
09:19
Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
09:10
Умєров з Остіном
Умєров обговорив з Остіном проведення "Рамштайну" на початку січня та безпекову допомогу США Україні
09:09
ППО
Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА
08:57
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені
08:55
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
08:46
Оновлено
війна з Росією
За добу на фронті відбулося 211 боєзіткнень: найбільше - на Покровському і Курському напрямках
08:37
лісові пожежі
В Австралії вирують неконтрольовані лісові пожежі: людей закликають евакуюватися
08:00
Огляд
ПТКР BGM-71 TOW
Ефективно нищить російські танки ще з часів В'єтнаму: що таке ракети TOW, які США передають Україні, і чим вони кращі за Javelin
08:00
OPINION
Росію можуть зруйнувати місцеві барони
07:40
Огляд
Сам собі консерватор, як обрати світогляд і літературна головоломка століття – 5 книг, що допоможуть не бути, як всі
07:30
втрати окупантів
Десять танків, 32 артсистеми і понад 1800 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
07:09
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Харкові та Запоріжжі є постраждалі
07:06
новини Львівщини
У РФ заявили про збиття 19 дронів: над Сочі вранці прогриміли вибухи
07:01
Анонс
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик - Ф'юрі: де та коли дивитись реванш британця проти українця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV