Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією залишатиметься закритим на невизначений термін
Про це інформує Yle.
Він підкреслив, що відкриття кордону або окремих прикордонних постів відбудеться лише після досягнення відповідної угоди з Москвою.
Орпо зазначив, що на практиці це означатиме, що Фінляндія не дозволятиме мігрантам перетинати кордон без необхідних проїзних документів.
За його словами, існує припущення, що Росія може свідомо спрямувати потоки мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.
- 11 грудня стало відомо, що Європейський Союз виділить €170 млн фінансової підтримки шістьом країнам, які межують з Росією та Білоруссю. Гроші передбачаються на зусилля із захисту кордонів.
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