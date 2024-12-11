ЄС виділить €170 млн шістьом країнам на захист кордонів від РФ та Білорусі

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після розмови з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Очільниця ЄК наголосила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі".

I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside ????????????????????????????????????????, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024

"Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", - зазначила фон дер Ляєн.