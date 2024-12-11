ЄС виділить €170 млн шістьом країнам на захист кордонів від РФ та Білорусі
Європейський Союз виділить €170 млн фінансової підтримки шістьом країнам, які межують з Росією та Білоруссю. Гроші передбачаються на зусилля із захисту кордонів
Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після розмови з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Очільниця ЄК наголосила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі".
"Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", - зазначила фон дер Ляєн.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що Польща розпочала будівництво оборонних укріплень на кордоні з РФ.
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