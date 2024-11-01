Польща розпочала будівництво укріплень на кордоні з Росією
У четвер, 31 жовтня, стало відомо, що Польща розпочала будівництво оборонних укріплень на кордоні з РФ
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Почалося будівництво "Щита Схід". Перші роботи біля кордону з Росією", — написав Туск у своєму X.
Як пише "Радіо Свобода", "Щит Схід" – це системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з РФ та Білоруссю.
Це спільна ініціатива Польщі з балтійськими партнерами.
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