Польща розпочала будівництво укріплень на кордоні з Росією

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Почалося будівництво "Щита Схід". Перші роботи біля кордону з Росією", — написав Туск у своєму X.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024



Як пише "Радіо Свобода", "Щит Схід" – це системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з РФ та Білоруссю.

Це спільна ініціатива Польщі з балтійськими партнерами.