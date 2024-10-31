Зеленський призначив послом у Польщі Василя Боднара

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський 25 жовтня підписав указ № 738/2024 про звільнення Боднара з посади посла України в Туреччині. Того ж дня президент призначив його послом в Польщі.

Довідка. Василь Боднар - український дипломат. У 2013−2015 роках він був радником посольства України в Туреччині. А після ще два роки - генеральним консулом України в Стамбулі. З 2017 року дипломат обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

У 2021 році Боднар став послом України в Туреччині.