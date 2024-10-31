Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Відповідний указ №745/2024 опублікували на сайті глави держави.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 жовтня, парламент підтримав проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Перед засіданням Ради відставку Костіна з посади генпрокурора підтримали 14 членів правоохоронного комітету ВРУ.

Проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора 28 жовтня, вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора України з 28 липня 2022 року.