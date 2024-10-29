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Верховна Рада підтримала звільнення Костіна з посади генпрокурора

Олена Будько
29 жовтня, 2024 вiвторок
16:05
Суспільство Андрій Костін

У вівторок, 29 жовтня, парламент підтримав проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Перед засіданням Ради сьогодні відставку Костіна з посади генпрокурора підтримали 14 членів правоохоронного комітету ВРУ.

Проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора напередодні, 28 жовтня, вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

 Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора України з 28 липня 2022 року.

  • Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення 22 жовтня. Цьому передував скандал із затриманням керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка "заробляла" мільйони на ухилянтах. До правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.
  • Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
  • У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
  • Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.
Теги:
Новини
ВРУ
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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