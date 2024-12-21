Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва

Про це повідомляє LRT.

Міністерство закордонних справ Латвії попередило, що будь-який мандрівник може стати жертвою безпідставного затримання, звинувачень або навіть ув'язнення.

Естонія також оприлюднила схожу рекомендацію, вказуючи на те, що російські та білоруські спецслужби активно використовують будь-які можливості для допитів і вербування іноземців на своїй території, де вони мають широкі повноваження.

Згідно з повідомленням, РФ та Білорусь "не соромляться використовувати агресивні та незаконні методи, щоб змусити людину працювати на служби в Москві чи Мінську".

За словами чиновників, потенційні об'єкти вербування виявляються вже на прикордонних пунктах пропуску.