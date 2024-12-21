Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
Латвія та Естонія закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Росії та Білорусі напередодні зимових свят, попередивши про ризики незаконного ув'язнення та вербування іноземців у цих країнах
Про це повідомляє LRT.
Міністерство закордонних справ Латвії попередило, що будь-який мандрівник може стати жертвою безпідставного затримання, звинувачень або навіть ув'язнення.
Естонія також оприлюднила схожу рекомендацію, вказуючи на те, що російські та білоруські спецслужби активно використовують будь-які можливості для допитів і вербування іноземців на своїй території, де вони мають широкі повноваження.
Згідно з повідомленням, РФ та Білорусь "не соромляться використовувати агресивні та незаконні методи, щоб змусити людину працювати на служби в Москві чи Мінську".
За словами чиновників, потенційні об'єкти вербування виявляються вже на прикордонних пунктах пропуску.
- 21 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією залишатиметься закритим на невизначений термін.
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