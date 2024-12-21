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Десять танків, 32 артсистеми і понад 1800 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1860 окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,
- танків ‒ 9594 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 841 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 252 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+0) од.
Дані уточнюються.
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