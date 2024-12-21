Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, - ISW
Українські сили здійснили першу атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) та безпілотників з видом від першої особи (FPV)
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив, що українські сили вперше провели наземну атаку виключно з використанням роботизованих систем, без залучення піхоти поблизу Липців (на північ від Харкова). Під час операції було успішно знищено позиції російських військ.
За його словами, українські сили вели атаку з десятків UGV, оснащених кулеметами, а також використовували їх для розмінування російських позицій у цьому районі.
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"Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологічних інновацій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах, на противагу готовності Росії погодитися на неприйнятні втрати заради незначних територіальних здобутків", - додали аналітики.
- Раніше повідомлялося, що в Україні успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком.
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