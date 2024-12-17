Усі функції виконали роботи: 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" про роботизовану операцію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На фронті відбулася перша повністю роботизована операція, у якій було залучено десятки одиниць різних дронів. Серед них були наземні дрони, зокрема дрони-камікадзе, завдання яких - під'їхати та підірвати укриття або інші перешкоди. Також використовувалися наземні мобільні турелі, основне завдання яких - викликати вогонь на себе та забезпечувати вогневе ураження противника. Крім того, в операції використовували ударні повітряні дрони, FPV-дрони, великі мультикоптери, а також дрони, які передавали зображення з місця подій", - зазначив Дегтярьов.

За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", завдання операції полягало в перевірці певних гіпотез щодо місцеперебування противника та створенні умов, щоб наші підрозділи могли надалі просуватися, що вони й зробили. У момент проведення операції на цій ділянці фронту не було жодної людини. Усі функції, які раніше виконували люди, були покладені на роботів.

"Роботу десятків комплексів забезпечували сотня або навіть більше людей на другій лінії. Це оператори, екіпажі, групи прикриття, логістичні групи. Насправді це була дуже складна операція, адже потрібно було скоординувати різні частоти та узгодити дії людей, які перебували в різних місцях", - додав Дегтярьов.