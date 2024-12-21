Умєров обговорив з Остіном проведення "Рамштайну" на початку січня та безпекову допомогу США Україні
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. З-поміж іншого вони обговорили подальшу військову підтримку США України
Про це Умєров написав у Facebook.
Зокрема, голова Міноборони України поділився останньою інформацією про ситуацію на фронті, розповів Остіну про динаміку бойових дій, виклики та потреби наших воїнів.
"Обговорили подальшу безпекову допомогу. США забезпечують нас важливими ресурсами, які дають змогу нашим Збройним Силам бути на крок попереду ворога", - додав Умєров.
Також, за його совами, міністри скоординували наступні кроки - зокрема, засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке вже на початку січня "стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України.
"Сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги. Наша сила - у спільності цілей та взаємній рішучості", - зазначив міністр оборони України.
- Нагадаємо, 19 грудня Умєров заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться вже в січні 2025 року.
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