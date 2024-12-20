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На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень, ворог найактивніший на Курському напрямку

Юлія Лаврук
20 грудня, 2024 п'ятниця
16:39
Війна з Росією війна з Росією

Від початку доби 20 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 146 бойових зіткнень, з них 40 – на Курському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Окупанти продовжують застосовувати артилерію по територіях прикордонних областей, що межують з РФ. Так, під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина на Сумщині, Тимофіївка на Харківщині та Клюси на Чернігівщині. 

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку українські воїни зупинили п'ять штурмових дій поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової, ще три боєзіткнення тривають дотепер.  

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Загалом з початку доби на цьому напрямку зафіксовано вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.  

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр. Наразі тривають три боєзіткнення.  

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції Сил оборони в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Крім того, ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.  

На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.  

На Курахівському напрямку українські оборонці відбивали 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Так, 16 ворожих штурмів вже відбито Силами оборони, тривають ще три боєзіткнення.  

На Времівському напрямку зупинено 13 штурмів противника поблизу Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки, ще три штурми продовжуються до цього часу.  

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.  

На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні два рази без успіху штурмував позиції українських оборонців.  

На Курському напрямку сьогодні відбулось 40 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного ракетного удару та 260 артилерійських обстрілів.  

На Харківському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.  

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Українські захисники відбили 60 штурмових дій ворога на Курщині та 32 штурмові дії на Покровському напрямку.
Теги:
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