У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти руху з-поміж російських військовослужбовців повідомляють, що у 1196-й мотострілецький полк територіальних військ, розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія з міністерства оборони РФ.

За даними партизан, візит комісії пов'язаний з випадками диверсій, що почастішали, проти плавзасобів і спроб самогубств серед військовослужбовців.

Ці інциденти підривають дисципліну та боєздатність підрозділів, а російське командування сприймає їх як серйозну загрозу. Російське командування переконане, що це може зірвати плани наступу російських військ на правий берег Херсонщини, кажуть в "Атеш".