У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
Російське військове командування відправляє комісію до 1196-го мотострілецького полку в Херсонській області через випадки диверсій та самогубств серед окупантів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти руху з-поміж російських військовослужбовців повідомляють, що у 1196-й мотострілецький полк територіальних військ, розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія з міністерства оборони РФ.
За даними партизан, візит комісії пов'язаний з випадками диверсій, що почастішали, проти плавзасобів і спроб самогубств серед військовослужбовців.
Ці інциденти підривають дисципліну та боєздатність підрозділів, а російське командування сприймає їх як серйозну загрозу. Російське командування переконане, що це може зірвати плани наступу російських військ на правий берег Херсонщини, кажуть в "Атеш".
- Російські військові командири відмовляються відправляти своїх підлеглих на штурми в Херсонській області.
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