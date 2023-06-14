Телеканал Еспресо тримає лідерство в інформаційному мовленні, - дослідження Nielsen
Телеканал Еспресо продовжує утримувати високу планку теледивлення: за результатами травня він знову очолює топ українських інформаційних телеканалів із найвищими показниками за аудиторією віком від 18 років у населених пунктах із понад 50 тисяч людей
Про це свідчать данні вимірювання від компанії Nielsen.
У травні частка перегляду телеканалу Еспресо зросла у порівнянні із квітнем і склала 1,07%.
"Ми вдячні нашим глядачам за довіру. Високі показники теледивлення підтверджують, що ми на вірному шляху, що глядачі обирають саме наш, український погляд на світ та надають високу оцінку професіоналізму нашої команди. Ми не припиняємо вдосконалюватись, щоб виправдати таку довіру", – коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
У квітні згідно із дослідженням Nielsen, телеканал Еспресо також мав найвищі показники серед інформаційних каналів.
- Телеканал Еспресо розпочав своє мовлення у листопаді 2013 року. У жовтні 2014 телеканал почав працювати у загальнонаціональному цифровому ефірі - в мережах ефірного цифрового мовлення Т2.
- Кількість підписників на YouTube-каналі телеканалу Еспресо стрімко зростає: за рік аудиторія збільшилась на 850 тис і на сьогодні складає 1 млн 850 тис підписників.
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