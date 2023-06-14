Про це свідчать данні вимірювання від компанії Nielsen.

У травні частка перегляду телеканалу Еспресо зросла у порівнянні із квітнем і склала 1,07%.

"Ми вдячні нашим глядачам за довіру. Високі показники теледивлення підтверджують, що ми на вірному шляху, що глядачі обирають саме наш, український погляд на світ та надають високу оцінку професіоналізму нашої команди. Ми не припиняємо вдосконалюватись, щоб виправдати таку довіру", – коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

У квітні згідно із дослідженням Nielsen, телеканал Еспресо також мав найвищі показники серед інформаційних каналів.