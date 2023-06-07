"Лише про найголовніше, тільки перевірена інформація та аналіз, без фейків і псевдоекспертів, – саме такі підсумки тижня від Еспресо", – зазначає ведуча Ірина Коваль.

Протягом 30 хвилин глядачеві пропонують огляд найважливіших подій тижня, аналітику, перевірку фактів і фахові коментарі. Рубрика Фейк-Чек розвінчує міфи російської пропаганди і готується спільно із StopFake.

"Наша мета – привернути увагу глядача до дійсно вагомих подій і тенденцій, допомогти не розгубитися в інформаційному потоці, відділити головне від другорядного, щоб не потрапити в пастку сенсацій і популізму. Ми зробимо акценти на найважливішому і надаватимемо фахові коментарі на найбільш актуальні теми", – коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.