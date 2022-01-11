Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, - Зеленський про новий нормандський саміт
Президент України Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в Нормандському форматі.
Представники країн обговорили шляхи активізації спільної роботи у рамках Нормандського формату.
Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.
"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив він.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію та продовжили обговорення подальших кроків для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.
Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання. Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
Сторони домовилися надалі підтримувати контакти всередині нормандського формату на рівні радників для організації чергового саміту лідерів країн-учасниць.
"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль для відновлення результативної роботи в нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту нормандської четвірки. Проведення чергового саміту в нормандському форматі так був би серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Єрмак.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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