Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, - Зеленський про новий нормандський саміт

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в Нормандському форматі.

Представники країн обговорили шляхи активізації спільної роботи у рамках Нормандського формату.

Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив він.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію та продовжили обговорення подальших кроків для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання. Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

Сторони домовилися надалі підтримувати контакти всередині нормандського формату на рівні радників для організації чергового саміту лідерів країн-учасниць.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль для відновлення результативної роботи в нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту нормандської четвірки. Проведення чергового саміту в нормандському форматі так був би серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Єрмак.