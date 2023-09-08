"Наступ світу має відновитися": Зеленський заявив про санкційну паузу партнерів

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, під час зустрічі з учасниками санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола, було прозвітовано про результати роботи з партнерами щодо санкцій проти РФ та обговорено орієнтири на найближчий час.

"Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі Україна має три пріоритетні напрямки санкцій проти РФ: енергетичний та фінансовий сектори, постачання чипів та мікроелектроніки

"Цей санкційний наступ світу має відновитися", - наголосив Зеленський.