МЗС України прокоментувало ідею відновлення "зернової угоди" на умовах РФ

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у facebook.

"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу", - заявив він.

Ніколенко наголосив, що світова спільнота має працювати над тим, щоб РФ повернулась до виконання своїх зобов'язань, а не "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки".

За його словами, Україна готова продовжувати експорт збіжжя на світові ринки, зокрема, в країни Африки та Азії, як в межах "зернової угоди", так і альтернативними маршрутами в Чорному морі та наземним шляхом.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно. Воно прибуло до Болгарії.