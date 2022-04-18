"Наступ вже почався": Гайдай закликав жителів Луганщини терміново евакуюватися та назвав пункти збору

Про це він написав у facebook.



Маршрути евакуації змінено з урахуванням фактору безпеки. Заплановано вивезти жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.



Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна: вул. Щербакова, 1а

Нагадаємо, окупанти завдавали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Також Сергій Гайдай повідомив, що росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній. У місті тривають бої. Окупанти поцілили у 7 житлових будинків.У Рубіжному з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправили до лікарні в Сєвєродонецьку. Ще двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.