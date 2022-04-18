"Наступ вже почався": Гайдай закликав жителів Луганщини терміново евакуюватися та назвав пункти збору
Близько 10 години, 18 квітня очільник Луганської ОВА повідомив, що почався наступ та закликав людей негайно евакуюватись
Про це він написав у facebook.
Маршрути евакуації змінено з урахуванням фактору безпеки. Заплановано вивезти жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
- Привілля: центральна площа;
- Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.
- Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
- Попасна: вул. Щербакова, 1а
Також Сергій Гайдай повідомив, що росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній. У місті тривають бої. Окупанти поцілили у 7 житлових будинків.
У Рубіжному з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправили до лікарні в Сєвєродонецьку. Ще двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.
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