Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру

Про це повідомив у Тelegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його словами, 60% ракет збила протиповітряна оборона.



"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області… Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич", - написав Резніченко.

Нагадаємо, 16 квітня 2022 року, російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області. Також у Дніпровському районі ворожим ударом було знищено непрацюючу птахофабрику.

Очільник ОВА зазначив, що у Синельниківському районі ракета влучила в інфраструктурний об’єкт, постраждали двоє людей. Пожежу ліквідували рятувальники. У Павлоградському районі росіяни зруйнували залізничну інфраструктуру.