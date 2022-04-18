Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру
У понеділок, 18 квітня російські військові обстріляли ракетами Дніпропетровську область, пошкодивши інфраструктурні об'єкти у Синельниківському та Павлоградському районах
Про це повідомив у Тelegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, 60% ракет збила протиповітряна оборона.
"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області… Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич", - написав Резніченко.
- Нагадаємо, 16 квітня 2022 року, російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області. Також у Дніпровському районі ворожим ударом було знищено непрацюючу птахофабрику.
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