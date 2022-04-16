Російські окупанти завдали удару по птахофабриці поблизу Дніпра
У Дніпровському районі ворожим ударом було знищено непрацюючу птахофабрику
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, вранці російські окупанти завдали двох ударів у Дніпровському районі.
"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - написав Резніченко.
- Вранці, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дарницькому району Києва
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