Російські окупанти завдали удару по птахофабриці поблизу Дніпра

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, вранці російські окупанти завдали двох ударів у Дніпровському районі.

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - написав Резніченко.



Вранці, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дарницькому району Києва

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