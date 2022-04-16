English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Києві пролунали вибухи у Дарницькому районі

У Києві пролунали вибухи у Дарницькому районі

16 квітня, 2022 субота
08:57
війна з Росією Київ, вибух

Вранці, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дарницькому району Києва

Про це повідомляє КМДА у telegram.  

Зазначається, що обстріл стався у суботу, 16 квітня, під ранок.  

"Київ зазнав  обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються. 

Мер Києва Віталій Кличко невдовзі після обстрілу закликав киян не поспішати з поверненням до столиці.  

"Тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - сказав Кличко. 


  • В Укроборонпромі заявили, що вночі на 15 квітня Росія завдала ракетний удар по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Віталій Кличко
КМДА
обстріл
Київ
Дарницький район
ракети
ракетний удар
Читайте також:
Херсон
14 квітня, 2022 четвер
Орка, який представився комендантом Херсонської області наші керівники ОТГ послали в бік корабля, - боєць ТрО Херсона
Віталій Портников
15 квітня, 2022 п'ятниця
Ідея Путіна: приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн. Для цього агресору потрібен нейтралітет України, - Портников
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.83
    Купівля 29.83
    Продаж 31.12
  • EUR
    Купівля 32.31
    Продаж 33.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 квітня
09:48
евакуація Луганська область
На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
09:31
УЗ Укрзалізниця евакуація
Для жителів Луганщини та Донеччини 16 квітня вирушить евакуаційний потяг з Покровська
09:29
діти
Кількість загиблих під час нового етапу війни дітей сягнула 200, - омбудсмен Людмила Денісова
08:43
Генштаб ЗСУ
ЗСУ на Донбасі відбили 10 атак ворога, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи та бронетранспортер, - Генштаб
08:19
Сєвєродонецьк обстріл
Через російські обстріли Сєвєродонецьк залишився без газу та води, у Кремінній загинула людина, - голова Луганської ОВА Гайдай
08:15
санкції проти Росії
Російські та білоруські вантажівки застрягли в довгих чергах на східних кордонах ЄС, намагаючись виїхати з Європи через заборону перевозити вантажі в межах ЄС
07:56
Окупанти запустили дві ракети
Внаслідок нічного ракетного удару РФ по Полтавщині загинула одна людина
07:25
Еспресо Прямий 5 канал
"Свавільні дії Концерну РРТ можна розцінювати не інакше як диверсійну роботу на користь ворогу" - відкритий лист "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу" до представництва Європейського Союзу в Україні
06:59
ЗСУ Ірпінь
За добу знищено 76 окупантів та 16 одиниць техніки, - оперативне командування "Південь"
06:50
Етьєн де Понсен
Посольство Франції повернулося зі Львова до Києва
06:27
гранатомет NLAW
Британські військові інструктори відновили роботу в Україні, - The Times
06:20
Херсон
У Херсоні місцеві мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях міста, - тероборона
06:05
Литва прапор
Парламентарі Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні
05:54
До США з Мексики почали прибувати неповнолітні українці без супроводу, - CNN
05:39
електроенергія
Для тих, хто споживає менше 250 кВт електроенергії, тарифи "заморозять" на пів року, - Зеленський
05:11
Віктор Медведчук
Медведчуку буде змінено запобіжний захід, – Венедіктова
04:44
хліб
Українці в окупації вмирають від голоду, - ООН
04:23
Коронавірус йде на спад, фіксуємо близько 400 випадків на добу, - Віктор Ляшко
04:07
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України, міністр фінансів та голова НБУ поїдуть у Вашингтон, - Reuters
03:55
На Харківщині селище Рогань звільнили від російських загарбників, - Олег Синєгубов
03:38
Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі
03:22
Німеччина
Німеччина виділить Україні понад один мільярд євро на військову допомогу
03:11
Італія
Посольство Італії відновлює свою роботу в Києві
02:58
Крилата ракета
Рашисти завдали ракетного удару по аеропорту Олександрії, – мер
02:40
Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини критикує канцлера Шольца за затримки у постачанні в Україну важкого озброєння
02:28
Президент України Володимир Зеленський
За час війни загинули до 3 тис. українських військових, - Зеленський
02:16
Зеленський: в Україні деокуповано 918 населених пунктів
02:00
Джавелін
Масований наступ на сході не увінчався істотним просуванням військ РФ, бо українці вміло використовують нову тактику, - Вild
01:36
ППО ЗСУ
Українські ППО за добу збили один літак, один вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети ворога
01:20
вантажівка
В Україні від залишків військової техніки розчистили 240 км доріг, - Укравтодор
01:08
РФ тягне на війну "музейні екземпляри" 60-х років, - Арестович про техніку, яку рашисти стягують з усієї Росії
00:48
Берегова охорона поблизу Одеси
США додадуть до пакету допомозі Україні берегові ракети, - The New York Times
00:44
Ракетний комплекс Нептун
Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами" – Washington Post
00:29
Сєвєродонецьк обстріл
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – глава ВЦА Олександр Стрюк
00:27
В окупованому Севастополі попрощалися з "Москвою"
В окупованому Севастополі попрощалися з крейсером "Москва"
00:15
"Озброюйте Україну зараз": голлівудська актриса Віра Фарміґа доєдналася до кампанії допомоги ЗСУ
00:05
Зеленський
ЗСУ жорстко "кошмарять", а санкції роблять дуже боляче – та треба більше. Зеленський розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру
00:02
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (ліворуч) і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін
"Запустивши ракету" у бік Заходу, Путін отримає бумеранг з точним керуванням", - The Guardian
2022, п'ятниця
15 квітня
23:56
Олександр Зінченко
Моє маленьке коло друзів в Росії зменшилось практично до нуля, - футболіст Зінченко
23:50
Робимо все для порятунку наших людей. Зеленський провів нараду з силовиками щодо ситуації у Маріуполі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV