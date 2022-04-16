У Києві пролунали вибухи у Дарницькому районі

Про це повідомляє КМДА у telegram.

Зазначається, що обстріл стався у суботу, 16 квітня, під ранок.

"Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.

Мер Києва Віталій Кличко невдовзі після обстрілу закликав киян не поспішати з поверненням до столиці.

"Тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - сказав Кличко.

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