Росія завдала ракетний удар по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"
В Укроборонпромі підтвердили, що вночі на 15 квітня Росія завдала ракетний удар по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"
Про це повідомляє офіційний Facebook Укроборонпрому.
Інцидент трапився вночі з 14 на 15 квітня. В Державному концерні підтвердили інформацію про обстріл лише зараз.
"15 квітня близько 01:30 ночі Росія завдала удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар". Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Жулянський машинобудівний завод "Візар" знаходиться у м. Вишневе, яке межує з Києвом.
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