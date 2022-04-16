Рашисти вдарили з "градів" по будинкам в районі Кривого Рогу

Про це заявила речниця Головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, інформує Еспресо.TV.



"Надійшло провідомлення про обстріл Криворізького району.



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Ворожа атака відбувалсь вранці", - сказала вона на брифінгу в Дніпропетровській ОВА.



"Били з "градів". Пошкоджено два будинки. На місці працює поліція", - зазначила речниця облуправління ДСНС.



Ось так, загиблих та постраждалих в обох випадках немає.

Нагадаємо, ранком 16 квітня росіяни також повністю знищили корпуси птахофабрики площею 8 тис. кв. м неподалік від міста Дніпра, а також били по Дарницькому району міста Києва.





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