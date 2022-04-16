Рашисти вдарили з "градів" по будинкам в районі Кривого Рогу
Ранком суботи, 16 квітня 2022 року, російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області
Про це заявила речниця Головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, інформує Еспресо.TV.
"Надійшло провідомлення про обстріл Криворізького району.
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Ворожа атака відбувалсь вранці", - сказала вона на брифінгу в Дніпропетровській ОВА.
"Били з "градів". Пошкоджено два будинки. На місці працює поліція", - зазначила речниця облуправління ДСНС.
Ось так, загиблих та постраждалих в обох випадках немає.
- Нагадаємо, ранком 16 квітня росіяни також повністю знищили корпуси птахофабрики площею 8 тис. кв. м неподалік від міста Дніпра, а також били по Дарницькому району міста Києва.
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