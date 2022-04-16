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Головна війна з Росією Рашисти вдарили з "градів" по будинкам в районі Кривого Рогу

Рашисти вдарили з "градів" по будинкам в районі Кривого Рогу

16 квітня, 2022 субота
12:35

Ранком суботи, 16 квітня 2022 року, російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області

Про це заявила речниця Головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, інформує Еспресо.TV.

"Надійшло провідомлення про обстріл Криворізького району.

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Ворожа атака відбувалсь вранці", - сказала вона на брифінгу в Дніпропетровській ОВА.

"Били з "градів". Пошкоджено два будинки. На місці працює поліція", - зазначила речниця облуправління ДСНС.

Ось так, загиблих та постраждалих в обох випадках немає.



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