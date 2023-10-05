Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 10 жовтня у Брюсселі

Про це повідомляє сайт Пентагону.

У міністерстві оборони США поінформували, що до Брюсселя полетять очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, аби особисто взяти участь у 16-му засіданні у форматі "Рамштайн".

"Вони приєднаються до міністрів оборони та старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити поточну кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародному співтовариства, аби забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту його суверенної території", - заявили у Пентагоні.

Там додали, що Остін 12 жовтня також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.