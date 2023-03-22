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Наступні ордери на арешт будуть виписані керівництву міноборони РФ, - журналіст Цимбалюк

22 березня, 2023 середа
14:16
війна з Росією Шойґу і Герасімов

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може відкрити справу щодо знищення армією РФ цивільної інфраструктури України та видати ордери на арешт російського військового керівництва

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Роман Цимбалюк.

"Мені здається, Кремль після ордеру на арешт Путіна зробив певні висновки. Якщо проаналізувати виступи і діяльність Путіна - як тільки Гаага передала привіт, він одразу почав виходити, у нього безліч публічних заходів, він не сидить у бункері. Поїхав до Криму, Маріуполя. Не боїться підходити до людей. Таких опцій дуже-дуже багато", - зазначив він.

На думку журналіста, російський диктатор хоче продемонструвати, що нічого не змінилося, але це не так.

"Наступний ордер на арешт буде виписаний керівникам міністерства оборони РФ. Я не здивуюсь, якщо там поіменно будуть перелічені російські пілоти. Стаття там буде - "знищення цивільної інфраструктури". Під цим ордером буде і Шойгу, і Герасимов, і Кадиров та всі ці товариші", - підсумував Цимбалюк.

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.

Росія
Міністерство оборони
Рамзан Кадиров
Світ
Гаага
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
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