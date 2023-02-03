Про це пише CNN.

"Я думаю, що буде ключовим – оскільки ми не вважаємо, що (президент Росії Володимир Путін) серйозно ставиться до переговорів – ключовим буде результат на полі бою в найближчі шість місяців", - сказав Бернс, виступаючи перед аудиторією в Джорджтаунському університеті.

Результат міститиме "приземлення зарозумілості Путіна, даючи зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив досі".

За словами Бернса, російський лідер "робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього". Путін вірить, що зможе "перемолоти" Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться.

Також Бернс розповів, що він сказав одному зі своїх російських колег, Сергію Наришкіну, у листопаді, що "цей російський розрахунок так само глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну минулого 24 лютого".

Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.