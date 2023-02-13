Наступний масований ракетний удар може бути 24 лютого, — Гуменюк
Наталя Гуменюк зазначила, що за тенденцією масовані ракетні удари росіяни здійснюють раз на два тижні, і наступна дата, на яку може припасти удар – 24 лютого
Про це керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" розповіла під час телемарафону.
"Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо зауважити, що від попереднього до наступного – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові", - зазначила вона.
Гуменюк також повідомила, що наразі на службі росіян у Чорному морі перебувають два підводних ракетоносії.
"Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів", – пояснила керівниця пресцентру.
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