Кулеба анонсував "чіткий сигнал Путіну" та введення нових світових санкцій проти РФ до 24 лютого
Дмитро Кулеба заявив, що до річниці повномасштабного вторгнення будуть введені нові санкції проти РФ, а у світі відбудуться різні заходи, з метою надати "чіткий сигнал" Путіну
Про це міністр закордонних справ повідомив у ефірі телемарафону.
"В ООН, в Києві, в багатьох столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну — "якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся, тому що єдність з Україною зростає, і у цій війні ти програєш", — сказав він.
Зазначається, що 24 лютого у різних країнах та інституціях будуть оголошені нові санкції проти РФ. Кулеба також підкреслив, що не варто очікувати виключення Росії з Радбезу ООН у цей час, адже це довгий шлях, оскільки йдеться про "перезавантаження глобальної інституції".
"Що стосується ООН та Росії в радбезі ООН — ми розпочали шлях своєю заявою від МЗС минулого року. Цей шлях не буде швидким, тому що йдеться про перезавантаження глобальної інституції, але у нас є чіткий план, ми залучаємо у нього не лише дипломатів з різних країн, а і лідерів думок, експертів та науковців і перша ціль, якої ми досягнемо — це буде делегітимізація Росії в Радбезі ООН", - розповів очільник МЗС.
Кулеба пояснив, що досягти делегітимізації буде відносно просто, а от саме виключення займе час.
"Але повірте мені, що для Росії навіть делегітимізація — це буде страшний міжнародний удар", - додав міністр.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали виключення РФ зі складу Ради Безпеки ООН одним із пріоритетів зовнішньої політики України й закликали народних депутатів об'єднати зусилля в цьому напрямку.
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