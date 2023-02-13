Про це міністр закордонних справ повідомив у ефірі телемарафону.

"В ООН, в Києві, в багатьох столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну — "якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся, тому що єдність з Україною зростає, і у цій війні ти програєш", — сказав він.

Зазначається, що 24 лютого у різних країнах та інституціях будуть оголошені нові санкції проти РФ. Кулеба також підкреслив, що не варто очікувати виключення Росії з Радбезу ООН у цей час, адже це довгий шлях, оскільки йдеться про "перезавантаження глобальної інституції".

"Що стосується ООН та Росії в радбезі ООН — ми розпочали шлях своєю заявою від МЗС минулого року. Цей шлях не буде швидким, тому що йдеться про перезавантаження глобальної інституції, але у нас є чіткий план, ми залучаємо у нього не лише дипломатів з різних країн, а і лідерів думок, експертів та науковців і перша ціль, якої ми досягнемо — це буде делегітимізація Росії в Радбезі ООН", - розповів очільник МЗС.

Кулеба пояснив, що досягти делегітимізації буде відносно просто, а от саме виключення займе час.

"Але повірте мені, що для Росії навіть делегітимізація — це буде страшний міжнародний удар", - додав міністр.