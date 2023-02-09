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Виключення РФ зі складу Радбезу ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики України, – МЗС

9 лютого, 2023 четвер
21:49
Суспільство Радбез ООН

У Міністерстві закордонних справ України назвали виключення РФ зі складу Ради Безпеки ООН одним із пріоритетів зовнішньої політики України й закликали народних депутатів об'єднати зусилля в цьому напрямку

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав на facebook-сторінці.

Речник МЗС наголосив, що зазначене питання є одним із пріоритетів зовнішньої політики України, а МЗС "фіналізує план заходів і кроків публічної кампанії з адвокації цього процесу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі".

"Переконані, що втілення настільки комплексного завдання потребує консолідації всіх зусиль як в публічній, так і в політичній та дипломатичній площині. Ми відкриті до взаємодії та запрошуємо усіх зацікавлених народних депутатів України до об’єднання зусиль на цьому напрямі. Будемо вдячні за залучення народних депутатів для проведення роботи на всіх можливих рівнях і майданчиках", – додав Ніколенко.

У МЗС зазначили, що зловживання правом вето з боку Росії "набуло кричущих масштабів", а особливо загострилося після 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, при цьому блокуючи будь-які дії Радбезу ООН, який відповідальний за підтримання міжнародного миру і безпеки.

"Численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки, яке відбулося 31 рік тому", – наголосили в МЗС. 

Відтак, каже речник, міністерство залучило українських та іноземних юристів-міжнародників і розробили аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення.

"Ця позиція полягає в наступному: у грудні 1991 року російська делегація без жодних статутних підстав узурпувала в Раді Безпеки ООН крісло СРСР – держави, яка на той момент припинила своє існування. Набуття Російською Федерацією статусу постійного члена Радбезу ООН було незаконним. Грубо порушивши Статут ООН, РФ відчула тотальну вседозволеність та безкарність. Непокаране зло в минулому призвело до кривавих наслідків в нинішньому часі", – зазначив речник МЗС України. 

У міністерстві також нагадали, що зробили офіційну заяву й офіційно нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки.

"Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення РФ із РБ ООН. Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні. Робота триває, тож кількість країн та адвокатів продовжить зростати", – додали у МЗС.

  • 26 грудня 2022 року в МЗС повідомили, що Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому
  • 28 грудня в МЗС Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключити Росію з ООН
  • 9 лютого одне з видань повідомило, що 101 депутат ВРУ закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з ООН. 
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