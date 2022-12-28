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Головна Світ У МЗС Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключити Росію з ООН

У МЗС Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключити Росію з ООН

28 грудня, 2022 середа
17:13
Світ ООН

Запит України на виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй є закономірним, оскільки міжнародне право дозволяє виключати країни з організації

Про це в ефірі Польського радіо сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"Варто згадати, як Росія з порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини. І це вже буде певний успіх, тим паче, що є місця у світі, де російська пропаганда працює дуже добре, і дехто не вірить, що Росія є агресором. Тих, хто в цьому не впевнений, треба переконати, і така дискусія може допомогти", — зазначив представник польського МЗС.

  • Україна подала офіційний запит на виключення Росії з Ради безпеки ООН і самої організації.

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