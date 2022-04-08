НАТО готове постачати зброю Україні роками, - Столтенберг

Про це повідомляє Spiegel.

Столтенберг зазначти, він не може коментувати окремі системи озброєнь, але наслідки застосування зброї, яка вже потрапила до України, видно щодня.

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"Союзники готові постачати більше, а також більш сучасне та важке озброєння", - заявив він.Генсек заявив, що у НАТО бачать знищене російське військове майно та "те, що Україна здатна збивати російські ракети та літаки"