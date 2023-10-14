НАТО готується відкрити офіс зв'язку у Швейцарії, - ЗМІ
Північноатлантичний альянс (НАТО) планує створити офіс зв’язку у швейцарській Женеві. За даними ЗМІ, проєкт уже схвалили у Берні
Про це повідомляє SWI.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, після початкового дозволу уряду Швейцарії у вересні 2022 року міністерство закордонних справ уже готується до створення офісу зв’язку. Тепер НАТО, яке має два подібних представництва в Нью-Йорку та Відні, має подати офіційний запит до Швейцарії.
Зазначається, що рішення відкрити новий офіс у Женеві пояснюється бажанням Альянсу поглибити обміни з ООН та іншими міжнародними організаціями, як було оголошено минулого липня на саміті у Вільнюсі.
"Це одна з багатьох ознак того, що НАТО зараз починає переорієнтовуватися. І не лише, як випливає з назви, на Північну Атлантику, а й на Африку та навіть Азію", - заявив професор Женевського вищого інституту, фахівець з міжнародних відносин і НАТО Девід Сільван.
Водночас дехто стурбованим створенням цього військового альянсу. Проте, за словами Сільвана, присутність НАТО не повинна зашкодити іміджу нейтралітету в Женеві, де багато неурядових організацій вже працюють над питаннями безпеки та розмінування.
Професор також вважає, що міжнародна Женева не застрахована від збройних конфліктів, які відбуваються в решті світу.
Тепер уряду Швейцарії залишається дати офіційне схвалення після того, як буде подано офіційний запит.
- Напередодні швейцарський парламент, попри статус нейтралітету країни, ухвалив рішення про виведення з експлуатації 25 танків Leopard-2 і продаж їх Німеччині, яка прагне допомогти відновити власні запаси після поставок в Україну.
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