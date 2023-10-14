НАТО готується відкрити офіс зв'язку у Швейцарії, - ЗМІ

Про це повідомляє SWI.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, після початкового дозволу уряду Швейцарії у вересні 2022 року міністерство закордонних справ уже готується до створення офісу зв’язку. Тепер НАТО, яке має два подібних представництва в Нью-Йорку та Відні, має подати офіційний запит до Швейцарії.

Зазначається, що рішення відкрити новий офіс у Женеві пояснюється бажанням Альянсу поглибити обміни з ООН та іншими міжнародними організаціями, як було оголошено минулого липня на саміті у Вільнюсі.

"Це одна з багатьох ознак того, що НАТО зараз починає переорієнтовуватися. І не лише, як випливає з назви, на Північну Атлантику, а й на Африку та навіть Азію", - заявив професор Женевського вищого інституту, фахівець з міжнародних відносин і НАТО Девід Сільван.

Водночас дехто стурбованим створенням цього військового альянсу. Проте, за словами Сільвана, присутність НАТО не повинна зашкодити іміджу нейтралітету в Женеві, де багато неурядових організацій вже працюють над питаннями безпеки та розмінування.

Професор також вважає, що міжнародна Женева не застрахована від збройних конфліктів, які відбуваються в решті світу.

Тепер уряду Швейцарії залишається дати офіційне схвалення після того, як буде подано офіційний запит.