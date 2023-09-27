Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні

Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні

27 вересня, 2023 середа
12:50
Світ

Швейцарський парламент ухвалив рішення про виведення з експлуатації 25 танків Leopard-2 і продаж їх Німеччині, яка прагне допомогти відновити власні запаси після поставок в Україну

Про це пише Reuters.

"Ми дуже раді та вдячні за це рішення. Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас і наших європейських партнерів", — сказав посол Німеччини у Швейцарії Мішель Флюгер.

Зазначається, що у лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати деякі з 96 танків Leopard-2 компанії Rheinmetall. Для дотримання швейцарських законів про нейтралітет Берлін запевнив Берн, що зброя не потрапить до України, а залишиться в Німеччині або в союзника з НАТО чи Європейського Союзу.

Reuters нагадав, що запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити зброї швейцарського виробництва, яку вони раніше закупили, потрапити в Україну, були заблоковані Берном, посилаючись на нейтралітет Швейцарії, який забороняє відправляти зброю прямо чи опосередковано комбатантам під час війни.

Як заявив посол Німеччини Флюггер, процес купівлі швейцарської зброї може стати важким, якщо країна не змінить свій закон про військові матеріали.

"Ми закупили багато зброї, систем, компонентів або боєприпасів у Швейцарії, включно з нашими партнерами по НАТО, і тепер ми хотіли б передати деякі з цих систем Україні", - казав він.

Тепер кабінет міністрів Швейцарії має офіційно підтримати експорт Leopard-2 до Німеччини. Проте очікується, що це буде формальністю після того, як голова федерального департаменту оборони Швейцарії Віола Амхерд заявила, що постачання танків до Німеччини відповідає швейцарському закону про нейтралітет, а також в інтересах країни.

"Таким чином ми також можемо зробити внесок у безпеку в Європі й безпосередньо в безпеку нашої країни", – сказала Амхерд швейцарському телеканалу SRF.

  • Також у червні федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для подальшої передачі їх Україні, посилаючись на нейтральний статус країни.
Швейцарія
Німеччина
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
Читайте також:
Зґвалтування дитини
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 вересня, 2023 вiвторок
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
Ігор Коломойський, суд
25 вересня, 2023 понедiлок
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:55
Шахед
Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:39
командувач флотом рф соколов
У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
12:19
У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА
12:12
Німеччина
У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців
12:11
Ілюстративне фото
Азербайджан назвав кількість загиблих військових під час "антитерористичних заходів" у Карабаху
12:07
Президент України Володимир Зеленський
"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
11:55
кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
11:51
OPINION
Антон Швець
Війна буде довгою, і США нарешті це зрозуміли
11:43
Партнерський матеріал
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!
11:38
Binance
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
11:32
Литва прапор
Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
11:27
Ексклюзив
Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
11:19
Окупанти
На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
11:18
Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників
11:16
Іран
США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні
11:15
відключення електроенергії
Ситуація в енергосистемі: знеструмлено частину споживачів у 5 областях України
11:07
електроенергія
НБУ змінив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі: як це вплине на економічну активність
10:57
Скадовськ, окупанти
ОВА закликала евакуюватися жителів лівобережжя Дніпра на Херсонщині
10:51
Аналітика
карта заставочна
Карта бойових дій за період 20-26 вересня: відновлення наступу на Токмак і полювання на командирів ЗС РФ​​​​​​​
10:42
Денис Шмигаль
Шмигаль перелічив шість факторів, які забезпечать стабільність енергосистеми взимку
10:36
Збірна України з пляжного футболу
Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі
10:34
Нафта
Ціна на нафту Brent наближається до $95: побоювання дефіциту пального зростають
10:33
Бен Ходжес
Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес
10:22
загиблі військові
Уся Україна зупиниться: Зеленський закликав 1 жовтня масштабною хвилиною мовчання вшанувати загиблих захисників
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:10
Оновлено
Рада безпеки ООН
РФ прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Канабіс – ліки українських ветеранів, (не) мертвий російський адмірал, Польща хоче екстрадиції Гунька. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
09:53
На фото: Рита Бурковська
Українська акторка Рита Бурковська отримала премію Septimius Awards 2023
09:46
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
Боєць ЗСУ: Або "жест доброї волі", або знищення - Бахмут буде взято у кільце
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV