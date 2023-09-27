Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні

Про це пише Reuters.

"Ми дуже раді та вдячні за це рішення. Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас і наших європейських партнерів", — сказав посол Німеччини у Швейцарії Мішель Флюгер.

Зазначається, що у лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати деякі з 96 танків Leopard-2 компанії Rheinmetall. Для дотримання швейцарських законів про нейтралітет Берлін запевнив Берн, що зброя не потрапить до України, а залишиться в Німеччині або в союзника з НАТО чи Європейського Союзу.



Reuters нагадав, що запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити зброї швейцарського виробництва, яку вони раніше закупили, потрапити в Україну, були заблоковані Берном, посилаючись на нейтралітет Швейцарії, який забороняє відправляти зброю прямо чи опосередковано комбатантам під час війни.

Як заявив посол Німеччини Флюггер, процес купівлі швейцарської зброї може стати важким, якщо країна не змінить свій закон про військові матеріали.

"Ми закупили багато зброї, систем, компонентів або боєприпасів у Швейцарії, включно з нашими партнерами по НАТО, і тепер ми хотіли б передати деякі з цих систем Україні", - казав він.



Тепер кабінет міністрів Швейцарії має офіційно підтримати експорт Leopard-2 до Німеччини. Проте очікується, що це буде формальністю після того, як голова федерального департаменту оборони Швейцарії Віола Амхерд заявила, що постачання танків до Німеччини відповідає швейцарському закону про нейтралітет, а також в інтересах країни.

"Таким чином ми також можемо зробити внесок у безпеку в Європі й безпосередньо в безпеку нашої країни", – сказала Амхерд швейцарському телеканалу SRF.