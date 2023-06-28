Про це йдеться в пресслужбі органу виконавчої влади.

"Федеральна рада відхилила заявку Ruag AG на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні, оскільки це суперечить чинному законодавству", - зазначили там.

Федеральна рада нагадала про політику нейтралітету Швейцарії.

Що відомо про швейцарські танки для України

Парламентський комітет у Швейцарії 12 травня рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї. Проте 1 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну зброю, вироблену у Швейцарії.

Швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни. Танки, що зберігалися в Італії, мали відремонтувати в Німеччині, а потім реекспортувати в Україну.

15 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.

Попри відмову допомагати зброєю Швейцарія надає Україні іншу підтримку, зокрема передає техніку для гуманітарного розмінування й навчає фахівців.