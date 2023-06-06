Про це стало відомо під час засідання парламенту Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Про виступ Зеленського оголосив спікер Національної ради (нижньої палати) Швейцарії Мартін Кандінас на початку дебатів, додавши, що дату обрали за погодженням із українською стороною. Тривалість виступу не уточнюється.

Одразу після оголошення лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші розкритикував рішення дозволити Зеленськомй виступити, заявивши, що це можна розцінювати як вплив на дебати щодо постачання зброї та боєприпасів.

Пізніше він заявив, що більшість членів його фракції на виступі президента України не будуть присутні.

Зазначимо, що Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

З 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.