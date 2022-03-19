“Це боротьба проти зла”: Зеленський закликав Швейцарію заблокувати банківські рахунки відповідальних за війну росіян

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто живе у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв", - сказав глава дежрави.



Він підкреслив, що у швейцарських банках зберігаються кошти тих, хто розв'язав війну в Україні. Він також наголосив на неприйнятності лояльного ставлення до бізнесу, який працює в росії попри війну, вбивстрва мирних людей та зруйновані міста.



"Good food – good life". Так звучить слоган компанії "Нестле". Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, ядерний шантаж", - наголосив Зеленський.

"Коли Швейцарія з нами - ми точно успішніші, коли Україна з вами - ви точно сильніші", - заявив Зеленський.