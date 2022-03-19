“Це боротьба проти зла”: Зеленський закликав Швейцарію заблокувати банківські рахунки відповідальних за війну росіян
Президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Швейцарії та закликав заморозити рахунки у швейцарських банках тих осіб, що відповідальні за війну в Україні
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто живе у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв", - сказав глава дежрави.
Він підкреслив, що у швейцарських банках зберігаються кошти тих, хто розв'язав війну в Україні. Він також наголосив на неприйнятності лояльного ставлення до бізнесу, який працює в росії попри війну, вбивстрва мирних людей та зруйновані міста.
"Good food – good life". Так звучить слоган компанії "Нестле". Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, ядерний шантаж", - наголосив Зеленський.
"Коли Швейцарія з нами - ми точно успішніші, коли Україна з вами - ви точно сильніші", - заявив Зеленський.
- Нагадаємо, головний офіс українського майданчика OLX - нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers) володіє також російським майданчиком оголошень Avito, де зараз окупанти публікують оголошення щодо контрактної служби в армії.
- Французька компанія, яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ. Такі самі плани у всесвітньовідомого банку Raiffeisen.
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