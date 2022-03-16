Бізнес на крові: у ЦПД нагадали про компанії, які не зупинили роботу в Росії

Про це повідомляє Telegram-канал ЦПД при РНБО України.



Французька компанія, яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ. Такі самі плани у всесвітньовідомого банку Raiffeisen.



Французька компанія Decathlon, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує свою діяльність у Росії, хоч і тимчасово заблокувала функцію інтернет-замовлень.



Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора і водночас розповідає на офіційному сайті, що допомагає українським захисникам продуктами.



Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в РФ, а на офіційному сайті в Україні пише, що "працює з Україною в серці".



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