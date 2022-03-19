Дубілет закликав головний офіс українського OLX у Нідерландах закрити російський бізнес
Головний офіс українського майданчика OLX - нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers) володіє також російським майданчиком оголошень Avito, де зараз окупанти публікують оголошення щодо контрактної служби в армії
Про це розповів український бізнесмен і колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Telegramm та закликав Prosus і Naspers щонайменше блокувати такі оголошення на Avito.
"Хочу вам розповісти про голандську компанію Prosus (холдинг Naspers), чиї акції торгуються на амстердамській біржі. Цій компанії належить один з найбільших майданчиків з об’яв в росії Avito. Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби (ось скріншот, який я зробив хвилину тому)", – написав Дубілет.
У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі — це OLX, додав Дубілет.
Співробітники як української, так і польскої компанії холдингу болісно сприймають неготовність головного офісу навіть не бойкотувати, а щонайменше видаляти такі військові оголошення. За словами бізнесмена, вони намагаються всіляко тиснути на хедофіс.
"Проте Bob van Dijk (СЕО Naspers) каже, що вони однаково піклуються і про український офіс, і про російський. На що у відповідь відразу отримав скріншоти постів Вконтакте, де російські колеги підтримують “спецоперацію”, – розповів Дмитро Дубілет.
"Ми закликаємо Prosus та холдинг Naspers терміново як мінімум починати активно видаляти усі об’яви на військову тематику на Avito. А як максимум — негайно припинити свій бізнес в росії у тій чи іншій формі", – закликав бізнесмен.
Нагадаємо, французька компанія, яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ. Такі самі плани у всесвітньовідомого банку Raiffeisen.
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