Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Швейцарія подарувала ДСНС України саперну машину, розроблену і виготовлену Swiss Digger Foundation. Це дистанційно керована гусенична машина розміром з невеликий бульдозер. Вона може знищити або підірвати протипіхотні міни за допомогою різака, знешкодивши їх.

Крім машини для розмінування, Швейцарія також надає Україні вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки. Українських саперів також навчать на місці експерти Digger Foundation.

Весь пакет допомоги в розмірі близько 1,2 млн швейцарських франків (понад €1,2 млн) фінансуватимуть коштом кредиту Збройних сил на оновлення особистого спорядження і техніки. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.

Перевезення саперної машини і запасних частин на вантажівках в Україну, а також навчання Digger Foundation на місці заплановані на вересень.