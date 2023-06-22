Швейцарія надасть Україні понад €1,2 млн на вишкіл та обладнання для розмінування
Швейцарія допоможе Україні з розмінуванням територій, для цього країна передасть спеціальну дистанційно керовану машину і проведе навчання для фахівців
Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
Швейцарія подарувала ДСНС України саперну машину, розроблену і виготовлену Swiss Digger Foundation. Це дистанційно керована гусенична машина розміром з невеликий бульдозер. Вона може знищити або підірвати протипіхотні міни за допомогою різака, знешкодивши їх.
Крім машини для розмінування, Швейцарія також надає Україні вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки. Українських саперів також навчать на місці експерти Digger Foundation.
Весь пакет допомоги в розмірі близько 1,2 млн швейцарських франків (понад €1,2 млн) фінансуватимуть коштом кредиту Збройних сил на оновлення особистого спорядження і техніки. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.
Перевезення саперної машини і запасних частин на вантажівках в Україну, а також навчання Digger Foundation на місці заплановані на вересень.
- Нагадаємо, у березні повідомлялось, що Швейцарія може надати Україні $540 млн на розмінування і відновлення цивільної інфраструктури.
- 6 травня Мінреінтеграції підписало меморандум зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.
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