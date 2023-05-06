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Швейцарська компанія надасть Україні 20 машин для розмінування

6 травня, 2023 субота
15:37
Війна з Росією

Мінреінтеграції підписало меморандум зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у телеграм.

Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів, відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS).

Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування, які застосують для очищення від мін та нерозірваних боєприпасів на територіях сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Для цього керівництвом GCS було заявлено про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених, вибухонебезпечних територій. А також проводити навчання населення звільнених територій ризикам, що пов’язані з нездетонованими боєприпасами та мінами.

Україна
Швейцарія
допомога Україні
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