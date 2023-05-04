Канада передала Україні першу партію обладнання для розмінування

Про це повідомили в посольстві Канади в Україні.

Українські рятувальники отримали першу партію обладнання для розмінування від Канади вартістю 22,5 млн канадських доларів (близько $16,5 млн).

"Це обладнання будуть використовувати для очищення сільськогосподарських угідь, повернення їх до продуктивного використання та сприяння відновленню продовольчої безпеки", - зазначено в повідомленні.