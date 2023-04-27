Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи Афганістан та Сирію, - Globsec
Близько 30% території України були в зоні інтенсивних бойових дій, нині країна - найбільш замінована у світі, випереджаючи Афганістан і Сирію
Про це мовиться у звіті Globsec.
Зазначається, що на сьогодні Харківська та Херсонська області залишаються найбільш забрудненими регіонами з усіх звільнених територій, оскільки російські війська були присутні там протягом більш тривалого періоду часу.
"Характер викликів, пов'язаних з розмінуванням, відрізняється від ситуації до лютого 2022 року: по-перше, бойові дії були важчими і тривалішими; по-друге, було застосовано значно більшу кількість вибухонебезпечних боєприпасів, і, зрештою, площа потенційно забрудненої території збільшилася в 10 разів", - ствердили аналітики.
У Globsec звернули увагу, що темп розмінування дуже низький: з лютого 2015 року 16 000 кв. км у Донецькій і Луганській областях потребували очищення, з яких 7000 кв. км на підконтрольних Україні територіях.
Фактичний розмір територій, очищених у 2015-2021 роках, становив 414,56 кв. км (що становить лише 5,9% потенційно забруднених територій на підконтрольних територіях і 2,5% потенційно забруднених територій як на підконтрольних, так і на непідконтрольних територіях).
- Нагадаємо, рятувальники України розпочали інформувати населення про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.
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