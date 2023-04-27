Про це мовиться у звіті Globsec.

Зазначається, що на сьогодні Харківська та Херсонська області залишаються найбільш забрудненими регіонами з усіх звільнених територій, оскільки російські війська були присутні там протягом більш тривалого періоду часу.

"Характер викликів, пов'язаних з розмінуванням, відрізняється від ситуації до лютого 2022 року: по-перше, бойові дії були важчими і тривалішими; по-друге, було застосовано значно більшу кількість вибухонебезпечних боєприпасів, і, зрештою, площа потенційно забрудненої території збільшилася в 10 разів", - ствердили аналітики.

У Globsec звернули увагу, що темп розмінування дуже низький: з лютого 2015 року 16 000 кв. км у Донецькій і Луганській областях потребували очищення, з яких 7000 кв. км на підконтрольних Україні територіях.



Фактичний розмір територій, очищених у 2015-2021 роках, становив 414,56 кв. км (що становить лише 5,9% потенційно забруднених територій на підконтрольних територіях і 2,5% потенційно забруднених територій як на підконтрольних, так і на непідконтрольних територіях).

