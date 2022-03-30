Обережно міни! У ДСНС розповіли про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети. Фото

Про це повідомляє ДСНС.

"Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям! ", - пишуть рятувальники.

Додамо, що на території Києва було знайдено та вилучено кілька сотень нерозірваних снарядів та мін. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, щоб розмінувати всю Україну від російських мін, треба $250 млрд. Також агресор вигадав новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів

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