Щоб розмінувати всю Україну від російських мін, треба $250 млрд, - Генеральний штаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Еспресо. TV.

"Беручи до уваги практичний досвід гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки, можна стверджувати, що станом на сьогодні рф вже завдала збитків Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 мільярдів доларів США. Щонайменше саме ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, в тому числі тимчасово окупованих. Цю суму можна сміло додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Однак військові зазначають, що це лише попередні розрахунки.

Нагадаємо, асоціація саперів: майже 15% території України заміновано.

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