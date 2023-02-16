Канада виділить додатково 7,5 млн канадських доларів на розмінування та навчання вибухотехніків
Україна отримає від Канади додаткові 7,5 млн канадських доларів: їх спрямують на розмінування територій та навчання фахівців
Про це поінформувала пресслужба міністерства внутрішніх справ України.
"Канада виділить додатково 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати", - ствердила міністр зовнішніх справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі з головою МВС України Ігорем Клименком.
Так, Мелані Жолі запевнила, що Канада надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з країною-агресоркою і зробить усе можливе, аби країна змогла подолати наслідки війни й надалі розвивалася.
Голова МВС України, своєю чергою, подякував уряду Канади за потужну підтримку, надану від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - зазначив Ігор Клименко.
- Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибув перший Leopard 2, переданий Канадою Україні.
- Також на зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Канада продовжить надавати військову допомогу Україні.
- 14 лютого з візитом у Київ прибула очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та провела зустріч з Володимиром Зеленським, обговоривши першочергові потреби України.
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