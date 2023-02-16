Про це поінформувала пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Канада виділить додатково 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати", - ствердила міністр зовнішніх справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі з головою МВС України Ігорем Клименком.

Так, Мелані Жолі запевнила, що Канада надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з країною-агресоркою і зробить усе можливе, аби країна змогла подолати наслідки війни й надалі розвивалася.

Голова МВС України, своєю чергою, подякував уряду Канади за потужну підтримку, надану від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - зазначив Ігор Клименко.