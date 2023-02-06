До Польщі прибув перший Leopard 2, переданий Канадою Україні

Про це повідомляє міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - йдеться у її повідомленні у твіттері.

Вона додала, що Канада і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.