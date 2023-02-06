До Польщі прибув перший Leopard 2, переданий Канадою Україні
У Польщу доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги
Про це повідомляє міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - йдеться у її повідомленні у твіттері.
Вона додала, що Канада і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
- 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів.
- Вже у суботу, 4 лютого, влада Канади відправила Україні перший танк Leopard 2.
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