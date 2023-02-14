Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі: обговорили першочергові потреби України
З візитом у Київ прибула очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та провела зустріч з Володимиром Зеленським, обговоривши першочергові потреби України
Про це повідомляє пресслужба Президента України.
"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України. Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи", - йдеться у повідомленні.
Також президент висловив вдячність уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до українців і потужну допомогу Україні.
- Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибув перший Leopard 2, переданий Канадою Україні.
- Також на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Канада продовжить надавати військову допомогу Україні.
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