Про це повідомляє пресслужба Президента України.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України. Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи", - йдеться у повідомленні.

Також президент висловив вдячність уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до українців і потужну допомогу Україні.