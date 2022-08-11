Про це повідомив Центр протидії дезінформації у телеграмі.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Заступник постійного представника Росії при ООН у Женеві Андрій Білоусов заявив, що буцімто країни НАТО можуть виправдати будь-яке застосування ядерної зброї, оскільки до такого висновку приводять відповідні заяви Вашингтона і "практика" спільних ядерних місій альянсу.

Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ Росії процитували неправдиві слова одного з російських окупантів щодо війни в Україні, що ніби росіяни працюють якісно, грамотно, точно і вчасно… щодня просуваються вперед, що свідчить про те, що західне озброєння анітрохи не дає переваги, а лише програє".

Маніпуляція: Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву Ненсі Пелосі щодо недопущення ізолювання Пекіном Тайваню: "У США немає ні правових, ні моральних підстав розпоряджатися долями країн та народів".

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